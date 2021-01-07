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Microsoft рассказала о надменной реакции Nintendo, на предложение купить компанию
Electronic Arts и Midway оказались заметно воспитанней
Во времена запуска своей первой консоли — оригинального Xbox — Microsoft пыталась выкупить различные компании, связанные с игровой индустрией. В том числе редмондская корпорация обратилась с предложением и к Nintendo, которая, по словам свидетелей тех событий, достаточно надменно отреагировала на обращение Microsoft.
В начале 2000-х тогдашний глава компании Стив Балмер пытался купить крупные компании, которые могли бы помочь Microsoft в продвижении Xbox, передаёт The Verge. В числе прочих, представители компании встречались и с Nintendo. По словам Кевина Бахуса, работавшего тогда руководителем по связям с партнёрами Xbox, в ответ на предложение амерканцев, японская корпорация «смеялась до слёз».
Они смеялись до слёз. Просто представьте, что кто-то смеётся над вами целый час. Примерно так и прошла эта встреча.
При этом были у Microsoft и попытки купить крупных игровых издателей и разработчиков. Так, в своё время компания обращалась и к Electronic Arts, Midway и Square. Все они, как показывает история, также отказались.