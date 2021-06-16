Microsoft рассказала, сколько места займёт S.T.A.L.K.E.R. 2 на жёстком диске

Стоит отметить, что для владельцев Xbox Series S такой объём может оказаться очень проблемным. Всё дело в том, что общее количество SSD-памяти, выделенных в консоли под игры — 364 ГБ.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит уже 28 апреля 2022 года на Xbox Series X/S и персональных компьютерах.