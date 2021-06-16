Microsoft рассказала, сколько места займёт S.T.A.L.K.E.R. 2 на жёстком диске

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Microsoft рассказала, сколько места займёт S.T.A.L.K.E.R. 2 на жёстком дискеВладельцам «младших» Xbox Series S придётся нелегко
В последние несколько недель в сети активизировалась публикация свежих данных о долгожданном S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Так, ранее мы уже увидели полноценный геймплейный трейлер проекта, а теперь пришло время узнать более подробную информацию.
Правда, Microsoft делится ею достаточно порционно. Сейчас, например, стало известно, что украинский постапокалиптический шутер будет весить около 150 ГБ. Об этом IT-гигант написал странице игры в своём онлайн-магазине.
Стоит отметить, что для владельцев Xbox Series S такой объём может оказаться очень проблемным. Всё дело в том, что общее количество SSD-памяти, выделенных в консоли под игры — 364 ГБ.
Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит уже 28 апреля 2022 года на Xbox Series X/S и персональных компьютерах.