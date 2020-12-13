Microsoft разрешила родителям игроков Xbox удалённо блокировать консоли

По задумке, нововведение может использоваться в качестве мотивации для детей выполнять домашнее задание или же помогать родителям по дому. В частности, приставка не будет работать, пока ребенок не выполнит просьбу.

Это не последняя новая функция в Xbox Family Settings, разработанная для родителей. Также у них появилась возможность выставить ограничение на использование Xbox и самостоятельно отмечать, какой контент ребенку нельзя использовать. Помимо прочего дети теперь могут оформлять заявки на покупки игр или дополнений, о которых родители будут узнавать с помощью уведомлений.