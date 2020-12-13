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Сегодня 13:35
Microsoft разрешила родителям игроков Xbox удалённо блокировать консоли
С помощью мобильного приложения Xbox Family Settings
Американская компания Microsoft представила новую функцию для мобильного приложения Xbox Family Settings, которая должна понравится родителям владельцев Xbox. Так, компания разрешила им удаленно блокировать консоль с помощью смартфонов и планшетов.
По задумке, нововведение может использоваться в качестве мотивации для детей выполнять домашнее задание или же помогать родителям по дому. В частности, приставка не будет работать, пока ребенок не выполнит просьбу.
Это не последняя новая функция в Xbox Family Settings, разработанная для родителей. Также у них появилась возможность выставить ограничение на использование Xbox и самостоятельно отмечать, какой контент ребенку нельзя использовать. Помимо прочего дети теперь могут оформлять заявки на покупки игр или дополнений, о которых родители будут узнавать с помощью уведомлений.