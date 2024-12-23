Microsoft разрешила сторонним компаниям выпускать устройства под брендом Xbox

Это решение позволит расширить экосистему Xbox и укрепить её позиции на рынке портативных игровых устройств.

На CES 2025 Lenovo представит будущее игровых консолей, где выступит вице-президент Xbox Джейсон Рональд.

Ожидается, что он расскажет о планах Microsoft по улучшению работы Windows на портативных устройствах, таких как Lenovo Legion Go и ASUS ROG Ally, которые уже поддерживают PC Game Pass, но сталкиваются с проблемами на уровне операционной системы.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер ранее подтвердил, что компания экспериментирует с созданием собственного портативного устройства Xbox, но его запуск пока далёк.

Временным решением станет сотрудничество с производителями, которые смогут выпускать устройства под брендом Xbox. Такие устройства предоставят доступ к библиотеке игр и сервисам Xbox, как на консолях Series X/S.