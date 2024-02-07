Microsoft разрешила запускать некоторые игры на Windows без их установки

Пока что новая возможность доступна лишь для некоторых игр и предназначена, в том числе, для предварительного просмотра проектов перед их покупкой.

До сих пор страница игры в магазине предлагала лишь описание, скриншоты и, возможно, видеоролики.

Однако теперь, благодаря новой функции Arcade, на страницах отдельных игр появилась кнопка «Играть сейчас». После её активации открывается новое окно, и игра начинает запускаться. Время запуска зависит от интернет-соединения и устройства.

Большинство этих игр имеют простую графику и механику, так что не стоит ожидать наличия в списке таких крупных проектов, как Baldur's Gate 3 или Cyberpunk 2077.

Среди доступных пока что игр — Amazing Jewels, Amazing Bubble Breaker и 2020 Connect, которые также можно найти на многих онлайн-платформах для игр.