Microsoft разрешили купить разработчиков Skyrim, Fallout и Doom

Как сообщают источники, близкие к процессу покупки, Еврокомиссия и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрили покупку, которая оценивается в общей сложности в 7,5 млрд долларов (около 558 млрд рублей).

GSMArena пишет, что обе комиссии заключили безопасность происходящей сделки для честной конкуренции. Таким образом, переход ZeniMax под крыло Microsoft не должен сделать из последней крупного монополиста.

Сообщается, что после присоединения к разработчику Windows, игровой издатель будет работать в полуавтономном режиме. Это означает, что изменится лишь один аспект: игры, разработанные принадлежащими издателю студиями, будут доступны для игры по подписке Xbox Game Pass.