Microsoft сама запуталась в брендинге Xbox для ПК — Xbox PC или Xbox on PC, как правильно

Однако вскоре компания сменила формулировку на Xbox on PC, что выглядело как финальный вариант. Тем не менее, к единому решению, похоже, так и не пришли — теперь в материалах встречаются оба варианта.

Например, студия Ninja Theory в посте о Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced использовала в тексте название Xbox on PC, а на постере разместила Xbox PC. Для людей, активно следящих за игровой индустрией, разницы нет, но для менее погружённой аудитории это создаёт лишнюю путаницу.

Таким образом, Microsoft фактически продвигает один и тот же сервис под разными названиями, что может мешать узнаваемости бренда и вводить пользователей в заблуждение.