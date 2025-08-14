Microsoft сама запуталась в брендинге Xbox для ПК — Xbox PC или Xbox on PC, как правильно

Опубликовано 14 августа 2025, 08:051 мин.
Microsoft сама запуталась в брендинге Xbox для ПК — Xbox PC или Xbox on PC, как правильноТакой подход вообще не может восприниматься серьезно...
Весной 2025 года Microsoft начала продвигать игры для Windows под новым брендом Xbox PC, указывая его в анонсах и маркетинговых материалах.
Однако вскоре компания сменила формулировку на Xbox on PC, что выглядело как финальный вариант. Тем не менее, к единому решению, похоже, так и не пришли — теперь в материалах встречаются оба варианта.
Например, студия Ninja Theory в посте о Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced использовала в тексте название Xbox on PC, а на постере разместила Xbox PC. Для людей, активно следящих за игровой индустрией, разницы нет, но для менее погружённой аудитории это создаёт лишнюю путаницу.
Таким образом, Microsoft фактически продвигает один и тот же сервис под разными названиями, что может мешать узнаваемости бренда и вводить пользователей в заблуждение.