Опубликовано 14 августа 2025, 08:05
1 мин.

Microsoft сама запуталась в брендинге Xbox для ПК — Xbox PC или Xbox on PC, как правильно

Такой подход вообще не может восприниматься серьезно...
Весной 2025 года Microsoft начала продвигать игры для Windows под новым брендом Xbox PC, указывая его в анонсах и маркетинговых материалах.
© The Verge

Однако вскоре компания сменила формулировку на Xbox on PC, что выглядело как финальный вариант. Тем не менее, к единому решению, похоже, так и не пришли — теперь в материалах встречаются оба варианта.

Например, студия Ninja Theory в посте о Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced использовала в тексте название Xbox on PC, а на постере разместила Xbox PC. Для людей, активно следящих за игровой индустрией, разницы нет, но для менее погружённой аудитории это создаёт лишнюю путаницу.

Таким образом, Microsoft фактически продвигает один и тот же сервис под разными названиями, что может мешать узнаваемости бренда и вводить пользователей в заблуждение.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
,
#Microsoft