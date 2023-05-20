Microsoft сделает бесплатными «фрагменты» игр для Xbox в обмен на просмотр рекламы

Пользователям будет предлагаться просмотр рекламы на консолях в обмен на прохождение «фрагментов» игр. И это будет бесплатно.

Когда будет запущена такая модель взаимодействия между сервисом и пользователями, неизвестно. И ещё предстоит понять, будет ли такая форма работы с геймерами эффективной.