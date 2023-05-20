Игры
03:21, 20 мая 2023
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Microsoft сделает бесплатными «фрагменты» игр для Xbox в обмен на просмотр рекламы

Для привлечения новых пользователей

С 2017 года Microsoft привлекла более 25 млн человек к пользованию платной подпиской для доступа к обширной библиотеке игр Xbox Game Pass. А для тех пользователей, кто в подписке не заинтересован, но хотел бы получить игровое время, компания прорабатывает новую модель взаимодействия.

Пользователям будет предлагаться просмотр рекламы на консолях в обмен на прохождение «фрагментов» игр. И это будет бесплатно.

Когда будет запущена такая модель взаимодействия между сервисом и пользователями, неизвестно. И ещё предстоит понять, будет ли такая форма работы с геймерами эффективной.

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