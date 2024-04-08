Microsoft сформировала новую команду для спасения «игровой истории» и совместимости

Новая команда уже работает над тем, чтобы мы могли играть в любимые игры прошлых лет с Xbox даже будучи старенькими дедушками и бабушками. Это огромный прорыв, ведь с каждым годом всё больше проектов исчезает из-за закрытия серверов и онлайн-магазинов.

Но это еще не все новости. Microsoft готовит «самый большой технический скачок за всю историю» – похоже, речь идет о разработке новых консолей. Потенциальный анонс назначен на выставку Xbox Showcase в июне!

Другие планы Microsoft включают:

Внедрение искусственного интеллекта в игры – обещают, что и игрокам, и разработчикам это понравится.

Добавление игр Activision Blizzard (включая Diablo 4) в подписку Game Pass – а это приведет к росту аудитории сервиса.

Разработка крутых эксклюзивов: Hellblade II, Avowed, новый Indiana Jones – ждем не дождемся!

Microsoft активно преодолевает сложности на рынке, где геймеры концентрируются на нескольких суперпопулярных проектах, вроде Fortnite.

Расходы на разработку игр растут, рынок консолей не такой массовый, как раньше – и в этих условиях Microsoft не только держится на плаву, но и растет.