Microsoft сформировала новую команду для спасения «игровой истории» и совместимости

Microsoft сформировала новую команду для спасения «игровой истории» и совместимостиВот бы Sony с Nintendo занялись чем-то похожим…
Новая команда уже работает над тем, чтобы мы могли играть в любимые игры прошлых лет с Xbox даже будучи старенькими дедушками и бабушками. Это огромный прорыв, ведь с каждым годом всё больше проектов исчезает из-за закрытия серверов и онлайн-магазинов.
Но это еще не все новости. Microsoft готовит «самый большой технический скачок за всю историю» – похоже, речь идет о разработке новых консолей. Потенциальный анонс назначен на выставку Xbox Showcase в июне!
Другие планы Microsoft включают:
- Внедрение искусственного интеллекта в игры – обещают, что и игрокам, и разработчикам это понравится.
- Добавление игр Activision Blizzard (включая Diablo 4) в подписку Game Pass – а это приведет к росту аудитории сервиса.
- Разработка крутых эксклюзивов: Hellblade II, Avowed, новый Indiana Jones – ждем не дождемся!
Microsoft активно преодолевает сложности на рынке, где геймеры концентрируются на нескольких суперпопулярных проектах, вроде Fortnite.
Расходы на разработку игр растут, рынок консолей не такой массовый, как раньше – и в этих условиях Microsoft не только держится на плаву, но и растет.