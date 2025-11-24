Microsoft снова поднимет цену на Xbox Series X/S из‑за взрыва цен на память

Что интересно, Sony же, напротив, накопила запас GDDR6 SDRAM и может удерживать цену PlayStation 5, даже предлагая скидки.

Стоит отметить, что главная причина дефицита — проекты вроде Stargate от OpenAI, которые потребляют до 40% мирового объёма DRAM. В условиях бума центров обработки ИИ производители перенаправляют поставки, и компоненты для видеокарт и консолей дорожают.

Из-за нехватки памяти некоторые магазины уже отказываются от продажи Xbox. Консоль с приводом сейчас стоит около $650, что на $150 больше цены запуска в 2020 году. При этом растёт и стоимость подписки Game Pass. И все на это на фоне малого количества эксклюзивных игр.

Неудивительн, что фанаты задаются вопросом, выдержит ли платформа ещё одно повышение.