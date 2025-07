Microsoft стала крупнейшим издателем на PlayStation. Нет, это не шутка

Аналитик Circana Мэт Пискателла опубликовал данные за II квартал 2025 года, где проекты Xbox, включая DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon, заняли верхние строчки чарта продаж PlayStation Store.

Это стало следствием новой стратегии Microsoft — выпускать свои игры не только на Xbox и ПК, но и на консоли Sony. Несмотря на критику, подход оказался успешным: продажи растут, а время, проводимое пользователями за Xbox, не сокращается.

Сама Microsoft считает пользователей PlayStation частью своей экосистемы, поскольку они теперь поддерживают её развитие — от облачного гейминга до новых консолей.

Компания продолжает инвестировать в железо, сервисы и Game Pass, при этом открываясь для других платформ, включая Steam и Epic Games Store. И если тенденция сохранится, то границы между игровыми экосистемами могут окончательно стереться.