Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:32
1 мин.

Microsoft тестирует чат-бот на основе ИИ для Xbox

Он будет отвечать на вопросы пользователей
Microsoft в настоящее время тестирует чат-бота для Xbox, который работает на базе искусственного интеллекта (ИИ) и может использоваться для автоматизации задач поддержки. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщает The Verge, что гигант программного обеспечения тестирует «персонажа ИИ», который анимируется при ответе на запросы поддержки Xbox.
Microsoft тестирует чат-бот на основе ИИ для Xbox

© Ferra.ru

Чат-бот связан с документацией поддержки Microsoft для сети Xbox и экосистемы, способен отвечать на вопросы по поддержке и даже обрабатывать возвраты игр через веб-сайт поддержки Microsoft. Он начинает разговор с игроками с вопроса «Чем я могу помочь вам сегодня?» и может быстро отвечать на запросы поддержки, начиная с неисправностей Xbox и заканчивая помощью в разрешении проблем с платными подписками.

Прототип чат-бота Xbox — это часть более широкого усилия внутри Microsoft Gaming по внедрению возможностей и инструментов на основе искусственного интеллекта в платформу Xbox и инструменты разработчика. Источники также сообщают, что Microsoft работает над внедрением функций ИИ в создание игрового контента, операции с играми и свою платформу Xbox и устройства.