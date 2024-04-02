Microsoft тестирует чат-бот на основе ИИ для Xbox

Чат-бот связан с документацией поддержки Microsoft для сети Xbox и экосистемы, способен отвечать на вопросы по поддержке и даже обрабатывать возвраты игр через веб-сайт поддержки Microsoft. Он начинает разговор с игроками с вопроса «Чем я могу помочь вам сегодня?» и может быстро отвечать на запросы поддержки, начиная с неисправностей Xbox и заканчивая помощью в разрешении проблем с платными подписками.

Прототип чат-бота Xbox — это часть более широкого усилия внутри Microsoft Gaming по внедрению возможностей и инструментов на основе искусственного интеллекта в платформу Xbox и инструменты разработчика. Источники также сообщают, что Microsoft работает над внедрением функций ИИ в создание игрового контента, операции с играми и свою платформу Xbox и устройства.