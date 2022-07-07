Microsoft уличили в ухудшении Xbox Cloud Gaming при переходе с Windows на Linux

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Microsoft уличили в ухудшении Xbox Cloud Gaming при переходе с Windows на LinuxИ не похоже, что на то есть объективные причины
За последние несколько лет облачный гейминг превратился из чего-то фантастического во вполне обычный способ сыграть в игры. Один из таких сервисов разрабатывает и Microsoft.
Называется детище компании Xbox Cloud Gaming. Доступ к нему можно получить с совершенно разных платформ: и с Windows, и с macOS, и даже с мобильных Android с iOS. Всё дело в том, что запускается сервис прямо в браузере.
Попробовать облачный гейминг от Microsoft можно и на Linux. Но, как выяснили энтузиасты с Reddit, в таком случае картинка будет заметно хуже, чем на Windows:
При этом тесты проводились с достаточно быстрым подключением к сети — на скорости 120 Мбит/сек при задержке в 9 мс.
На данный момент не совсем ясно, с чем именно связано явное ухудшение получаемой картинки на Linux. Представители Microsoft также не прокомментировали ситуацию.