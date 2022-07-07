Microsoft уличили в ухудшении Xbox Cloud Gaming при переходе с Windows на Linux

И не похоже, что на то есть объективные причины

За последние несколько лет облачный гейминг превратился из чего-то фантастического во вполне обычный способ сыграть в игры. Один из таких сервисов разрабатывает и Microsoft.