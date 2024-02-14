Microsoft ускорила в 10 раз скачивание игр на Xbox обыкновенным программным обновлением

Да-да, вы не ослышались. Теперь, благодаря улучшениям в Xbox Insider Сhannels, скорость загрузки игр на консолях Xbox может достигать до 800 МБ/сек, в то время как раньше средняя скорость составляла всего 40-80 МБ/сек.

Это обновление пришло как нельзя кстати, учитывая текущие разговоры о переходе Xbox на полностью цифровой формат.

Теперь, когда физические копии игр могут уйти в прошлое, важность быстрого интернет-соединения становится ещё более очевидной. И хотя некоторые пользователи могут быть не в восторге от идеи полного перехода на цифровые копии, никто не сможет отрицать преимущества быстрой загрузки.

Стоит отметить, что для того, чтобы в полной мере насладиться этим ускорением, ваш интернет-провайдер должен предоставлять достаточно высокую скорость соединения. Так что, возможно, придётся немного подтянуть и ваш интернет-пакет.