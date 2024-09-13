Microsoft уволила сотни сотрудников Xbox и ни одного руководителя

Внутренний меморандум главы Xbox Фила Спенсера, полученный IGN, подтверждает, что увольнения затронули в основном корпоративные и поддерживающие функции, а не игровые студии или проекты.

Спенсер отметил, что это решение связано с реорганизацией бизнеса после поглощения Activision Blizzard в 2023 году за $69 млрд. Это уже не первые увольнения: с момента сделки было сокращено 2550 сотрудников.

В письме Спенсер заверил, что игры, устройства и студии продолжат работать, никаких закрытий не планируется. Несмотря на это, решение вызывает недовольство среди сотрудников, поскольку руководство компании осталось вне зоны сокращений.

Свежие увольнения стали частью общего тренда в игровой индустрии, где уже произошло значительное количество увольнений, включая закрытие студий, таких как Tango Gameworks и Arkane Austin.