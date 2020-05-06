Microsoft уже завтра покажет покажет в деле игры, которые выйдут на новой консоли Xbox Series X

Так, по его словам, компания намерена показать игрокам по всему миру ”игровой процесс проектов для Xbox Series X от некоторых партнеров” Microsoft. Судя по всему, нас ожидает демонстрация игрового процесса множества различных игр следующего поколения, в числе которых, безусловно, окажется и новая игра от Ubisoft — Assassin’s Creed Вальгалла.

Но при этом представитель Microsoft поспешил уточнить, что ”многие крупные партнеры” компании покажут свои новые проекты лишь летом, а также тот факт, что формат июньского Xbox Inside будет отличаться от нынешнего формата презентации.

Напомним, что судя по имеющимся данным, летом свою презентацию также проведет Sony, на которой будут показаны проекты, разрабатываемые специально для PlayStation 5. Что же до завтрашнего Xbox Inside, то мероприятие состоится в 18:00 по московскому времени и будет длиться менее часа.