Опубликовано 20 сентября 2025, 15:18
Microsoft во второй раз за 2025 год повысила цены на консоли Xbox

Пока только в США
Microsoft снова изменила цены на свои игровые консоли Xbox. В мае цены на Xbox и аксессуары к ним выросли на $130. Теперь ожидается очередное повышение цен, но пока оно не вступило в силу.
© Martin Martz / Unsplash

Согласно порталу Neowin, рекомендованные розничные цены на консоли Xbox Series X и Xbox Series S изменятся в США c 3 октября. Microsoft объясняет это решение изменениями в мировой макроэкономической ситуации.

Согласно новым ценам, Xbox Series X подорожает на $70, а Xbox Series S — на $20. Это значительное повышение для консолей, выпущенных в 2020 году, учитывая предыдущее увеличение цен в первом полугодии.

При этом цены на аксессуары, такие как беспроводные контроллеры и гарнитуры Xbox, останутся прежними. Также это повышение цен не затронет регионы за пределами США.

«Начиная с 3 октября мы обновим рекомендованные розничные цены на консоли Series S и Series X в США в связи с изменениями в макроэкономической среде», — сказано в сообщении пресс-службы Microsoft.

