Microsoft всё же выпустит геймпад Sebile для Xbox: уже готов патент

Инсайдеры говорят, что новый геймпад носит кодовое название Sebile и запатентован Microsoft как инструмент облачного гейминга, который будет работать не только по Bluetooth, но и по Wi-Fi, что снизит задержку ввода во время облачных игр.

В патенте зарегистрирована разработка новых «подвижных и настраиваемых тактильных моторов», с помощью которых геймер сможет тактильно взаимодействовать с играми посредством создания вибраций, настроенных под свои задачи. Вероятно, это ответ Microsoft на продвинутый геймпад Sony DualSense для PS5 с подобными функциями.

Однако в компании считают, что текущие варианты тактильных моторов «слишком дорогие, тяжёлые и габаритные». Поэтому Microsoft запатентовала компактные моторы без потери качества, возможно, результат окажется даже лучше.