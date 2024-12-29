Игры
Опубликовано 29 декабря 2024, 21:45
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Microsoft всё же выпустит геймпад Sebile для Xbox: уже готов патент

Для продвижения своего облачного гейминга
Весной 2024 года Microsoft должна была представить новый игровой контроллер с тактильным эффектом, но этого не случилось. Однако инсайдеры из Windows Central заявили, что компания работает над проектом, который появится совместно с новым поколением Xbox.
Microsoft всё же выпустит геймпад Sebile для Xbox: уже готов патент

© Microsoft

Инсайдеры говорят, что новый геймпад носит кодовое название Sebile и запатентован Microsoft как инструмент облачного гейминга, который будет работать не только по Bluetooth, но и по Wi-Fi, что снизит задержку ввода во время облачных игр.

В патенте зарегистрирована разработка новых «подвижных и настраиваемых тактильных моторов», с помощью которых геймер сможет тактильно взаимодействовать с играми посредством создания вибраций, настроенных под свои задачи. Вероятно, это ответ Microsoft на продвинутый геймпад Sony DualSense для PS5 с подобными функциями.

Однако в компании считают, что текущие варианты тактильных моторов «слишком дорогие, тяжёлые и габаритные». Поэтому Microsoft запатентовала компактные моторы без потери качества, возможно, результат окажется даже лучше.