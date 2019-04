Microsoft выпускает рекордно дешёвую приставку Xbox

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox One S All-Digital Edition. «Полностью цифровая» консоль лишилась дисковода или оптического привода. Она предназначена для тех, кто предпочитает хранить свои игры в цифровом формате, вместо дисков, игры будут загружаться из сети.

Как обещает Microsoft, Xbox One S All-Digital Edition станет самым доступным предложением на рынке в момент запуска. Консоль поступит в продажу в России одновременно со всем миром 7 мая 2019 года.

Российская цена пока не объявлена, а в США она обойдётся в 250 долларов, на 50 долларов дешевле стандартной Xbox One S.

Xbox One S All-Digital Edition будет поставляться в комплекте с жестким диском на 1 ТБ и тремя популярными играми – Minecraft, Forza Horizon 3 и Sea of Thieves. Кроме того, по подписке Xbox Game Pass за 15 долларов в месяц будут доступны более 100 игр для Xbox One и Xbox 360.