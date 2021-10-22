Microsoft выпустила фирменные карты памяти для консолей Xbox Series

Благодаря новым картам памяти владельцы консолей могут расширить встроенную память устройства. Что интересно, с помощью карты можно не только сохранять игры, но и запускать их. Известно, что за выпуск карт ответственна компания Seagate.

“Чтобы использовать карту расширения хранилища Seagate, просто вставьте ее в порт расширения хранилища на задней панели консоли Xbox Series X или Xbox Series S”, — сообщается на официальном сайте компании.

Что касается цен, карту на 512 ГБ оценили в 140 долларов или около 9 959 рублей, тогда как версию на 2 ТБ будут продавать за 400 долларов — примерно 28 455 рублей.