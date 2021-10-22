Microsoft выпустила фирменные карты памяти для консолей Xbox Series

Игры
Сегодня в 06:34
1 мин.
Microsoft выпустила фирменные карты памяти для консолей Xbox SeriesЕмкостью 512 ГБ и 2 ТБ
Microsoft анонсировала фирменные карты памяти, предназначенные для приставок Xbox Series. Всего выпущено было две версии — емкостью 512 ГБ и на 2 ТБ.
Благодаря новым картам памяти владельцы консолей могут расширить встроенную память устройства. Что интересно, с помощью карты можно не только сохранять игры, но и запускать их. Известно, что за выпуск карт ответственна компания Seagate.
“Чтобы использовать карту расширения хранилища Seagate, просто вставьте ее в порт расширения хранилища на задней панели консоли Xbox Series X или Xbox Series S”, — сообщается на официальном сайте компании.
Что касается цен, карту на 512 ГБ оценили в 140 долларов или около 9 959 рублей, тогда как версию на 2 ТБ будут продавать за 400 долларов — примерно 28 455 рублей.
Источник: https://news.xbox.com/en-us/2021/10/21/new-seagate-storage-expansion-cards/