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07:46, 22 декабря 2022
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Microsoft выпустила шоколадную консоль Xbox Series S ограниченным тиражом

Выглядит аппетитно

Microsoft любит радовать своих фанатов различными подарками. Особенно если речь идёт о блогерах или знаменитостях.

Microsoft выпустила шоколадную консоль Xbox Series S ограниченным тиражом

Фото: Areajugones

Так, например, накануне релиза Xbox Series X и S, компания подарила Снуп Догу полноразмерный холодильник в дизайне старшей модели линейки. Теперь же стало известно о рождественском подарке бренда.

В честь грядущего праздника, Microsoft произвела ограниченную линейку миниатюрных Xbox Series S, выполненных из шоколада. Каждую из них производитель отправит блогерам, знаменитостям и особо ярым фанатам:

Microsoft выпустила шоколадную консоль Xbox Series S ограниченным тиражом

Пользователь Reddit под ником Sankobal уже получил свой экземпляр. По его словам, для корпуса консоли использовался качественный немецкий шоколад.

Источник:Game Rant
Теги:
#Microsoft
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#подарок
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