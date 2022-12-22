Microsoft выпустила шоколадную консоль Xbox Series S ограниченным тиражом

Так, например, накануне релиза Xbox Series X и S, компания подарила Снуп Догу полноразмерный холодильник в дизайне старшей модели линейки. Теперь же стало известно о рождественском подарке бренда.

В честь грядущего праздника, Microsoft произвела ограниченную линейку миниатюрных Xbox Series S, выполненных из шоколада. Каждую из них производитель отправит блогерам, знаменитостям и особо ярым фанатам: