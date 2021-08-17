Microsoft выпустит долгожданное обновление интерфейса Xbox Series X

Сообщается, что доступ к нововведению уже получили участники программы Alpha Insiders. Суть обновления заключается в увеличении разрешения пользовательского интерфейса до 4К, говорится на сайте Xbox.

Казалось бы, не такое уж и значительное улучшение. Но учитывая, что Xbox Series X создан для 4К-гейминга, более удивительно, что Microsoft не внедрила высокое разрешение ещё на старте консоли.

Отметим, что примерно по той же причине нововведение не стоит ждать на более слабой Xbox Series S. Всё дело в том, что эта игровая приставка рассчитана на использование в FullHD.