Microsoft выпустит эмулятор для запуска Xbox-игр на Windows

По данным инсайдера и журналиста Джеза Кордена, корпорация разрабатывает эмулятор, который позволит запускать игры Xbox напрямую на Windows, включая портативные устройства вроде ROG Xbox Ally.

Корден рассказал об этом в подкасте Xbox Two и уточнил на сервере Discord сообщества Xbox Era, что проект может быть готов в конце 2025 или начале 2026 года.

По его словам, Microsoft работает над решением, аналогичным системе обратной совместимости Xbox 360 — то есть эмуляцией ограниченного набора игр, доступных на Windows.

Однако запуск технологии потребует лицензионных соглашений с издателями и разработчиками, поэтому поддержка не будет всеобъемлющей.

На данный момент ROG Xbox Ally остаётся по сути игровым ПК на Windows 11, требующим ручной настройки. Новый эмулятор, если слух подтвердится, должен сделать устройство «более похожим на Xbox» — запуск игр станет проще и быстрее, как на консоли.

Корден также намекнул, что в будущем Microsoft представит разнообразные форм-факторы Xbox, включая более «ПК-подобные» решения для ТВ и устройства на новых чипах AMD, совместимых с Windows и Xbox-играми одновременно.