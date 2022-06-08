Microsoft выпустит новую консоль Xbox Keystone по цене deluxe-изданий консольных игр

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Microsoft выпустит новую консоль Xbox Keystone по цене deluxe-изданий консольных игрЧто сделает её самой доступной приставкой компании в истории
Последние пару лет по Сети активно ходят слухи о скором анонсе необычной консоли Microsoft. Данная модель Xbox будет ориентирована на бюджетный сегмент и облачный гейминг.
Теперь же стало известно, в какую цену обойдётся долгожданная новинка. Xbox Keystone, судя по всему, будут продавать не дороже 99 долларов. А это, в свою очередь, сопоставимо с расширенными изданиями большинства AAA-игр для современных консолей. При этом старт продаж новинки намечен уже на 2023 год.
Сообщается, что устройство создаётся с прицелом на его использование вместе с сервисами Xbox Cloud Gaming и Xbox Game Pass. Возможно, к релизу Keystone нас ждёт появление режима 4К/60 fps в облачном гейминге Microsoft.
Ожидается, что девайс будет подключаться через обыкновенный USB-порт. Также в нём, вероятно, будет иметься собственный Ethernet-порт.