Microsoft выпустит собственную карманную консоль

Microsoft выпустит собственную карманную консольНазло Sony с её непонятной PlayStation Portal
Судебные документы, которые всплыли на этой неделе, раскрыли планы Microsoft по выпуске обновлённой Xbox Series X, известной внутри компании как Lockhart.
Однако мало кто обратил внимание на то, что компания одновременно разрабатывает портативную игровую консоль, как указано в тех же судебных документах.
Данный гаджет, судя по всему, будет следовать трендам современных портативных консолей, таких как Nintendo Switch и Steam Deck, имея большой экран и кнопки с обеих сторон.
Что касается даты выпуска, она пока неизвестна, но ожидается, что новинка появится в текущем поколении консолей, возможно, одновременно с остальными новинками Microsoft, включая бездисковую Xbox Series X и устройство для облачного гейминга.
Цель редмондцев — диверсифицировать свои аппаратные предложения и увеличить продажи.
Такое развитие событий обещает ожесточенную конкуренцию в сегменте портативных консолей. Пока Sony готовит очень странный PlayStation Portal, Nintendo вовсю разогревает почву перед анонсом долгожданной Switch 2. Теперь и Microsoft включается в игру.