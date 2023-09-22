Microsoft выпустит собственную карманную консоль

Однако мало кто обратил внимание на то, что компания одновременно разрабатывает портативную игровую консоль, как указано в тех же судебных документах.

Данный гаджет, судя по всему, будет следовать трендам современных портативных консолей, таких как Nintendo Switch и Steam Deck, имея большой экран и кнопки с обеих сторон.

Что касается даты выпуска, она пока неизвестна, но ожидается, что новинка появится в текущем поколении консолей, возможно, одновременно с остальными новинками Microsoft, включая бездисковую Xbox Series X и устройство для облачного гейминга.

Цель редмондцев — диверсифицировать свои аппаратные предложения и увеличить продажи.

Такое развитие событий обещает ожесточенную конкуренцию в сегменте портативных консолей. Пока Sony готовит очень странный PlayStation Portal, Nintendo вовсю разогревает почву перед анонсом долгожданной Switch 2. Теперь и Microsoft включается в игру.