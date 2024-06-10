Microsoft выпустит Xbox Series X без дисковода в конце 2024 года

К концу 2024 года в продаже появится Xbox Series X без дисковода в новом цвете «белый робот». Эта версия будет иметь 1 ТБ памяти и стоить $450, что на $50 дешевле оригинальной Series X, которая продается за $500.

Отметим, что появление Xbox Series X без дисковода было ожидаемо, особенно после мартовских утечек. Подобно обновлению PS5, возможно, Microsoft предложит внешнее устройство для воспроизведения дисков для тех, кто захочет играть в физические копии игр.

Скоро будет доступна и специальная версия Xbox Series X в цвете «галактический черный», с дисководом и увеличенным до 2 ТБ объемом внутренней памяти. Этот вариант будет стоить $600 и включать в себя соответствующий контроллер.

Кроме того, Xbox Series S получит более скромное обновление. В прошлом году была выпущена модель с 1 ТБ памяти в цвете «карбоновый черный», а теперь планируется версия с таким же объемом памяти, но в оригинальном цвете «белый робот». Она будет стоить $350.