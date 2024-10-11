Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана Джонса

Консоль, выполненная в «золотом» стиле, украшена мотивами, вдохновленными легендарным археологом.

С 12 ноября поклонники могут посетить Microsoft Experience Centers в Лондоне, Сиднее и Нью-Йорке, чтобы увидеть эксклюзивный стенд с тематической консолью. Но это не просто демонстрация: в центре внимания окажется загадочная коробка-головоломка, созданная в духе новой игры.