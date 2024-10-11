Игры
Опубликовано 11 октября 2024, 07:45
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Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана Джонса

Ее можно только выиграть
Microsoft анонсировала выход уникальной версии Xbox Series X в честь релиза игры «Indiana Jones and the Great Circle».
Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана Джонса
© Xbox

Консоль, выполненная в «золотом» стиле, украшена мотивами, вдохновленными легендарным археологом.

С 12 ноября поклонники могут посетить Microsoft Experience Centers в Лондоне, Сиднее и Нью-Йорке, чтобы увидеть эксклюзивный стенд с тематической консолью. Но это не просто демонстрация: в центре внимания окажется загадочная коробка-головоломка, созданная в духе новой игры.

Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана Джонса
© Xbox

Решив её, фанаты смогут принять участие в розыгрыше, где главным призом станет эта уникальная консоль.

Для создания «золотой» Xbox Series X и коробки-головоломки потребовалось более 350 часов работы мастеров.

Источник:Xbox
Автор:Булат Кармак
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#Xbox Series X
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#Microsoft