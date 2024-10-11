Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана Джонса

Опубликовано 11 октября 2024, 07:451 мин.
Microsoft выпустит «золотой» Xbox Series X в честь выхода игры про Индиана ДжонсаЕе можно только выиграть
Microsoft анонсировала выход уникальной версии Xbox Series X в честь релиза игры «Indiana Jones and the Great Circle».
Консоль, выполненная в «золотом» стиле, украшена мотивами, вдохновленными легендарным археологом.
С 12 ноября поклонники могут посетить Microsoft Experience Centers в Лондоне, Сиднее и Нью-Йорке, чтобы увидеть эксклюзивный стенд с тематической консолью. Но это не просто демонстрация: в центре внимания окажется загадочная коробка-головоломка, созданная в духе новой игры.
Решив её, фанаты смогут принять участие в розыгрыше, где главным призом станет эта уникальная консоль.
Для создания «золотой» Xbox Series X и коробки-головоломки потребовалось более 350 часов работы мастеров.