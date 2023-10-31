Microsoft заблокировала и запретила использовать геймпады для Xbox с AliExpress

Microsoft заблокировала и запретила использовать геймпады для Xbox с AliExpressКак-то внезапно и жёстко получилось
В лучших традициях Apple: Microsoft заблокировала и запретила использовать неавторизованные геймпады для Xbox. Начиная с 12 ноября 2023 года Microsoft внедрит новую политику, которая запретит использование неавторизованных сторонних аксессуаров с консолями Xbox.
Игроки уже начали получать предупреждающие сообщения на своих приставках при подключении неавторизованных аксессуаров, уведомляя их о дате, когда их устройства будут заблокированы с «Ошибкой 0x82d60002».
Xbox рекомендует вернуть аксессуар, после чего присмотреться к списку авторизованных продуктов на своем веб-сайте.
Это решение уже начало вызывать реакцию в игровом сообществе. Более того, многие уже получили предупреждение о скорой блокировке тех же геймпадов с AliExpress на своих консолях в виде сообщений об ошибке 0x82d60002.
Она гласит: «Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваш игровой опыт. По этой причине неавторизованный аксессуар будет заблокирован с 12/11/2023».