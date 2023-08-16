Microsoft заблокирует аккаунты пользователей Xbox за оскорбление других игроков

Теперь же введена автоматизированная система фиксации нарушений от одного до восьми уровней и применения к игрокам санкций. Если игрок нарушил стандарты сообщества Xbox впервые или незначительно, получит первое предупреждение. Каждое последующее нарушение, в том числе жалоба на аккаунт, которое должно быть подтверждено модераторами или системой, повышает уровень нарушения как минимум на один шаг. В зависимости от уровня нарушения геймер может получить от одного до трёх предупреждений за раз. К примеру, за «разжигание ненависти» игрок может получить сразу три предупреждения, за «нецензурную лексику» — одно.

Каждый уровень зафиксированного и подтверждённого нарушения предполагает санкцию. Это могут быть блокировка на один день за два нарушения до блокировки аккаунта на год за восемь зафиксированных нарушений. По правилам платформы блокировка — ограничение доступа к внутреннему мессенджеру, мультиплееру и другом функционалу. Накапливаются нарушение в течение полугода, после чего аннулируются.