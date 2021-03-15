Microsoft задумалась о покупке компании SEGA

Учитывая, что об компании достаточно тесно связаны друг с другом на протяжении последних десятилетий, поглощение выглядит вполне логичным развитием их отношений. При этом, как пишет NotebookCheck, таким образом Microsoft может улучшить свои дела на японском рынке — на том самом, на котором традиционно более популярны консоли Sony.

Вместе с тем, интернет-инсайдеры также утверждают, что разработчик Xbox намерен также приобрести игровую студию Konami. И если это и вправду произойдёт, то, возможно, мы наконец-то увидим появление новой Silent Hill и, чем чёрт не шутит, перезапуск легендарной Metal Gear Solid.