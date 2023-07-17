Microsoft закроет одну из старейших подписок Xbox Live Gold

Вместо Xbox Live Gold будет запущен Xbox Game Pass Core — базовый уровень сервиса Game Pass. Объявление компании прошло сегодня. Стартует же новая подписка уже 14 сентября 2023 года.

Xbox Game Pass Core будет стоить $9,99/месяц или $59,99/год для отдельных пользователей. В отличие от своего предшественника, новый сервис не будет предлагать программу Games with Gold, которая давала подписчикам Xbox Live Gold бесплатные игры на ежемесячной основе.

Вместо этого участники Xbox Game Pass Core получат доступ к большинству функций и скидкам, которые предоставлялись в рамках Xbox Live Gold, включая возможность играть в игры по Сети.

Кроме того, подписчики Core смогут свободно играть в широкий выбор игр из библиотеки, включая игры от Xbox Game Studios и других компаний, таких как Bethesda.

Microsoft обещает обновлять библиотеку игр Core примерно 2-3 раза в год, добавляя новые игры.