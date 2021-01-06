Microsoft закроет перспективную AR-версию игры Minecraft

В официальном блоге разработчиков игры появилась запись, в которой они заявили о намерении прекратить поддержку Minecraft Earth. Сами девелоперы объяснили своё решение желанием перенаправить внутренние силы компании на прочие «нужды», чтобы повысить качество продуктов, так любимых сообществом Minecraft.

Удивительно кажется тот факт, что Microsoft решилась на этот шаг именно сейчас. Так, согласно последним утечкам, уже в 2021 году должен состояться релиз первого крупного AR-продукта Apple. А это, как показывает практика, означает, что уже в ближайшее время и прочие игроки начнут выпускать свои собственные решения. Таким образом, Minecraft Earth могла бы получить не только любовь уже существующих фанатов серии, но и владельцев новой AR-техники.