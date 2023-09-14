Microsoft закрыла подписку Xbox Live Gold и запустила вместо него ещё более дешёвый Game Pass

Это означает, что служба Xbox Live, которую многие использовали для онлайн-игр, прекратила своё существование. Game Pass Core предлагает основные функции Xbox Live Gold, такие как доступ к многопользовательским онлайн-играм, но с некоторыми изменениями в предлагаемых играх.

Ранее в Xbox Live Gold была функция «Игры с Gold», которая позволяла подписчикам скачивать и сохранять несколько специально отобранных игр каждый месяц.

Теперь же подписчики получат доступ к урезанной версии каталога игр, предлагаемых через Xbox Game Pass. Game Pass Core будет предлагать не менее 25 сменяющихся проектов для пробы.

Цена Game Pass Core составляет $10 в месяц или $60 в год, что совпадает с розничной ценой устаревшей подписки Xbox Live Gold.

Если у вас уже была активная подписка на Xbox Live Gold, она автоматически перейдёт на Game Pass Core.

Эта нововведение представляет собой интересный шаг со стороны Microsoft в попытке сделать свои игровые сервисы более привлекательными и доступными.