Microsoft закрыла подписку Xbox Live Gold и запустила вместо него ещё более дешёвый Game Pass

Microsoft закрыла подписку Xbox Live Gold и запустила вместо него ещё более дешёвый Game PassНовый вариант даже выгоднее, чем Live Gold
Microsoft недавно представила Xbox Game Pass Core, новую подписку, которая заменит Xbox Live Gold.
Это означает, что служба Xbox Live, которую многие использовали для онлайн-игр, прекратила своё существование. Game Pass Core предлагает основные функции Xbox Live Gold, такие как доступ к многопользовательским онлайн-играм, но с некоторыми изменениями в предлагаемых играх.
Ранее в Xbox Live Gold была функция «Игры с Gold», которая позволяла подписчикам скачивать и сохранять несколько специально отобранных игр каждый месяц.
Теперь же подписчики получат доступ к урезанной версии каталога игр, предлагаемых через Xbox Game Pass. Game Pass Core будет предлагать не менее 25 сменяющихся проектов для пробы.
Цена Game Pass Core составляет $10 в месяц или $60 в год, что совпадает с розничной ценой устаревшей подписки Xbox Live Gold.
Если у вас уже была активная подписка на Xbox Live Gold, она автоматически перейдёт на Game Pass Core.
Эта нововведение представляет собой интересный шаг со стороны Microsoft в попытке сделать свои игровые сервисы более привлекательными и доступными.