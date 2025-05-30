Игры
Опубликовано 30 мая 2025, 20:01
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Microsoft заморозила разработку портативного Xbox, сделав ставку на Windows

Причина — конкуренция со стороны Valve
Microsoft временно отложила выпуск собственного портативного Xbox, решив сосредоточиться на улучшении Windows 11 для игровых устройств от партнёров.
Microsoft заморозила разработку портативного Xbox, сделав ставку на Windows
© Ferra

Внутри компании приоритет сместился в сторону оптимизации работы Windows на таких решениях, как Asus ROG Ally, вместо разработки своего «нативного» Xbox-гаджета.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовит три прототипа нового поколения, включая портативную консоль, однако сейчас её разработка поставлена на паузу.

Компания всё ещё планирует выпустить собственную игровую консоль «карманного формата» в будущем, но пока ресурсы перераспределены на поддержку сторонних устройств.

Решение обусловлено растущей конкуренцией со стороны Steam Deck и SteamOS, которые предлагают заметно лучшую производительность и автономность на Windows-устройствах. В то же время Microsoft активно тестирует облачную платформу нового поколения, призванную конкурировать с GeForce Now по задержкам и качеству.