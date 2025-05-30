Microsoft заморозила разработку портативного Xbox, сделав ставку на Windows

Внутри компании приоритет сместился в сторону оптимизации работы Windows на таких решениях, как Asus ROG Ally, вместо разработки своего «нативного» Xbox-гаджета.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовит три прототипа нового поколения, включая портативную консоль, однако сейчас её разработка поставлена на паузу.

Компания всё ещё планирует выпустить собственную игровую консоль «карманного формата» в будущем, но пока ресурсы перераспределены на поддержку сторонних устройств.

Решение обусловлено растущей конкуренцией со стороны Steam Deck и SteamOS, которые предлагают заметно лучшую производительность и автономность на Windows-устройствах. В то же время Microsoft активно тестирует облачную платформу нового поколения, призванную конкурировать с GeForce Now по задержкам и качеству.