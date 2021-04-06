Microsoft запланировала новое шоу, посвящённое Xbox

Называться оно будет What’s Next for Gaming, сообщает журналист издания ZDNet Мэри Джо Фоли. По её данным, состоится мероприятие в рамках более крупной конференции, рассчитанной на разработчиков — Build 2021. Таким образом, новые интересные подробности о проектах для Xbox будут поджидать нас с 25 по 27 мая 2021 года.

Специалисты уже успели подметить, что так как Build — это в первую очередь конференция для разработчиков, на ней не стоит ждать анонса новых игр. Вместо этого можно рассчитывать на демонстрацию новых прорывных технологий, которые в будущем будут реализованы на Xbox Series X и S.