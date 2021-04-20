Игры
Сегодня в 06:37
Microsoft запустила публичное тестирование своего игрового сервиса на iPhone и iPad
Облачный гейминг стал доступен и яблочным фанатам
Наконец-то и пользователи iPhone с iPad начали получать возможность сыграть в серьёзные игровые проекты на своих устройствах. Это стало возможно благодаря публичному тестированию сервиса Xbox Cloud Gaming от Microsoft.
В конечном итоге, число тайтлов, доступных по «облаку», достигнет более 100 штук. Это будут проекты «консольного уровня». Осталось лишь дождаться финального релиза платформы на iOS и iPadOS. В рамках же тестирования, как пишет Cult of Mac, доступны 50 игр.
Что интересно, в отличие от того же Android, на системах Apple сервис доступен в виде веб-приложения. И то, есть ограничение в виде работы исключительно в Safari. Это связано с политикой яблочной компании, строго заботящейся о безопасности своих пользователей.