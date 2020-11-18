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Сегодня 14:35
Microsoft запустила распродажу игр для всех своих консолей со скидками до 85%
До 23 ноября
Американская компания Microsoft запустила распродажу игр для всех своих консолей Xbox Series X/S, Xbox One и Xbox 360. Размер максимальной скидки достигает 85%.
Так, с 75% скидкой можно приобрести Borderlands: The Handsome Collection.
А стоимость популярного файтинга Tekken 7 в рамках распродажи упала на 80%.
Участники Xbox Live Gold на Xbox Series X/S и Xbox One, в свою очередь, смогут с 55% скидкой приобрести тайтл The Division 2 – Warlords of New York Edition.
В распродаже участвует большое количество тайтлов, ознакомиться с которыми можно перейдя по этой ссылке. Стоит отметить, что акция активна ограниченное количество времени. Так, завершится она уже через пять дней.