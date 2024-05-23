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Игры
Опубликовано 23 мая 2024, 08:33
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Microsoft засмотрелась на Valve и хочет купить компанию за $16 млрд

А вот это уже интересно
После успешного приобретения Activision Blizzard, Microsoft может нацелиться на еще одну крупную игровую компанию — Valve.
Microsoft засмотрелась на Valve и хочет купить компанию за $16 млрд
© Ferra

В социальной сети X пользователь под ником Dior сообщил, что Microsoft планирует сделать щедрое предложение для создателям Half-Life и Counter-Strike, оценивающее компанию не менее чем в $16 млрд.

Согласно прошлогодним оценкам Bloomberg, стоимость Valve составляет около $8 млрд.

Такое приобретение было бы крайне выгодным для Microsoft. Steam, игровая платформа Valve, давно стала одним из самых прибыльных проектов в индустрии.

Однако для компании Гейба Ньюэлла сделка может оказаться не столь привлекательной, так как она успешно функционирует самостоятельно, без вмешательства крупных инвесторов из Редмонда.

Информация о возможной сделке пока остается на уровне слухов и не подтверждена никакими официальными документами или утечками.

Тем не менее, новость быстро набрала популярность, собрав почти 2 млн просмотров за несколько часов.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VALVE
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#XBOX
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#Microsoft