Microsoft засмотрелась на Valve и хочет купить компанию за $16 млрд

В социальной сети X пользователь под ником Dior сообщил, что Microsoft планирует сделать щедрое предложение для создателям Half-Life и Counter-Strike, оценивающее компанию не менее чем в $16 млрд.

Согласно прошлогодним оценкам Bloomberg, стоимость Valve составляет около $8 млрд.

Такое приобретение было бы крайне выгодным для Microsoft. Steam, игровая платформа Valve, давно стала одним из самых прибыльных проектов в индустрии.

Однако для компании Гейба Ньюэлла сделка может оказаться не столь привлекательной, так как она успешно функционирует самостоятельно, без вмешательства крупных инвесторов из Редмонда.

Информация о возможной сделке пока остается на уровне слухов и не подтверждена никакими официальными документами или утечками.

Тем не менее, новость быстро набрала популярность, собрав почти 2 млн просмотров за несколько часов.