Минцифры России не поддержали налог на импортные компьютерные игры

В России планируется развитие и популяризация компьютерных, мобильных и онлайн-игр патриотической направленности, но без наложения налогов на зарубежные компании. Никакие зарубежные игровые сервисы, популярные в России, не будут облагаться налогом или какими-либо иными сборами.

Фонд поддержки разработки игровых проектов планируется создать для формирования привлекательности инвестирования проектов популяризации русской истории и культуры. Но только за счёт инвестиций, а не налогов с зарубежных сервисов.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учётом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», – отметил заместитель главы Минцифры России Максим Паршин.