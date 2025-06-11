MindsEye от создателя GTA V вышла на всех платформах. Оценки у игры ужасные

MindsEye от создателя GTA V вышла на всех платформах. Оценки у игры ужасныеПервый блин комом
Игра стоит $60 и предлагает сюжет о бывшем спецназовце Джейкобе Диасе, потерявшем память из-за мозгового импланта. Герой постепенно раскрывает тайны своего прошлого в футуристичном мире, управляемом корпорациями и ИИ.
Геймплей вдохновлён серией GTA: игрокам доступны перестрелки, погони и управление транспортом. MindsEye — одиночное приключение с кинематографичной подачей и кат-сценами. Что интересно — разработкой руководил Лесли Бензис, один из создателей серии GTA, включая пятую часть.
Однако громкое имя не спасло проект от разгромных отзывов. Рейтинг в Steam — около 30%. Пользователи жалуются на скучный геймплей, пустой мир, неудачную стрельбу, слабую графику и массу технических проблем.
Игра страдает от статтеров при подгрузке ассетов и демонстрирует низкую производительность даже на мощных ПК с видеокартами серии RTX 50XX.