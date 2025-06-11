MindsEye от создателя GTA V вышла на всех платформах. Оценки у игры ужасные

Однако громкое имя не спасло проект от разгромных отзывов. Рейтинг в Steam — около 30%. Пользователи жалуются на скучный геймплей, пустой мир, неудачную стрельбу, слабую графику и массу технических проблем.

Игра страдает от статтеров при подгрузке ассетов и демонстрирует низкую производительность даже на мощных ПК с видеокартами серии RTX 50XX.