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Minecraft с поддержкой новейшей графики RTX вышел на Windows 10
Теперь игра выглядит получше многих ААА-проектов лишённых этой технологии
Феномен игровой индустрии, Minecraft, наконец-то получил поддержку новейшей графики RTX. Правда, стоит отметить, что доступна данная версия лишь для владельцев соответствующих системным требованиям видеокарт NVIDIA и Windows 10.
Таким образом, игра, которая начиналась как песочница-конструктор с максимально примитивной графикой, стала одной из первых игр, которая сможет раскрыть потенциал той же линейки Ampere от NVIDIA. На официальном сайте компании даже появился пост, в котором можно вычитать больше интересных подробностей о внедрении RTX в Minecraft.
Напомним, что улучшение графики для детища Microsoft было анонсировано ранее в этом году. Долгое время проект находился на этапе бета-тестирования и вот, наконец-то, он стал доступен абсолютно всем желающим.