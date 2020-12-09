Minecraft с поддержкой новейшей графики RTX вышел на Windows 10

Таким образом, игра, которая начиналась как песочница-конструктор с максимально примитивной графикой, стала одной из первых игр, которая сможет раскрыть потенциал той же линейки Ampere от NVIDIA. На официальном сайте компании даже появился пост, в котором можно вычитать больше интересных подробностей о внедрении RTX в Minecraft.