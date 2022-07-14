Мини-версию той самой приставки Sega выпустят за пределами Японии в октябре 2022 года

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Мини-версию той самой приставки Sega выпустят за пределами Японии в октябре 2022 годаЖаль, Sony не торопится анонсировать PS2 Classic
Несколько недель назад Sega анонсировала Sega Genesis Mini 2 для японского рынка. Тогда не было известно, планируется ли выход консоли на других рынках.
И вот, накануне, компания всё же раскрыла планы по запуску устройство на американском рынке. Случится это одновременно с запуском в Японии — 27 октября 2022 года.
Напомним, что девайс повторяет дизайн второй модели Genesis, а также имеет немало доработок в сравнении с оригинальной Genesis Mini. Это та самая игровая приставка, которую Sega выпустила в 2019 году.
Новинка может похвастаться встроенной библиотекой, состоящей из 50 игр. В этот список вошли в том числе и те проекты, которые изначально выходили лишь на Sega CD.
Правда, комплектация Sega Genesis Mini 2 достаточно скромная: один контроллер, один USB-адаптер питания с кабелем и один кабель HDMI.