Мини-версию той самой приставки Sega выпустят за пределами Японии в октябре 2022 года

И вот, накануне, компания всё же раскрыла планы по запуску устройство на американском рынке. Случится это одновременно с запуском в Японии — 27 октября 2022 года.

Напомним, что девайс повторяет дизайн второй модели Genesis, а также имеет немало доработок в сравнении с оригинальной Genesis Mini. Это та самая игровая приставка, которую Sega выпустила в 2019 году.

Новинка может похвастаться встроенной библиотекой, состоящей из 50 игр. В этот список вошли в том числе и те проекты, которые изначально выходили лишь на Sega CD.

Правда, комплектация Sega Genesis Mini 2 достаточно скромная: один контроллер, один USB-адаптер питания с кабелем и один кабель HDMI.