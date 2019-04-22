Мир игры Spider-Man живёт по еврейским правилам

В Spider-Man для игровой приставки PlayStation 4 есть достаточно секретиков и пасхалок, но одну из них не заметил никто. Об ушедшей от внимания игроков пасхалке рассказал программист из студии Insomniac Games Элан Раскин (Elan Ruskin).

Скрытый сюрприз касается пешеходов в игре, а если точнее — ортодоксальных евреев-пешеходов. Если играть в субботу (настоящую субботу в реальном мире), то эти неигровые персонажи не встретятся в городе. Это отсылка к Шаббату, во время которого многие иудеи не работают и даже не выходят из дома.

Этот игровой нюанс оказался настолько мелким, что никто из геймеров на него не обратил внимания.