«Мир Танков» могут запретить в России — «Леста Игры» признали экстремистами

Таганский суд Москвы признал компанию «Леста Игры» экстремистской, что грозит запретом её проектов в России.

С 2022 года она развивает «Мир Танков» — локализованную версию World of Tanks. Решение суда означает включение компании в реестр Росфинмониторинга и обращение её активов в доход государства.

Это может привести к блокировке игр «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz. Генпрокуратура утверждает, что «Леста» связана с бывшим владельцем бренда — компанией Wargaming, которая покинула Россию и Беларусь, а позже открыто поддержала ВСУ.

Сама «Леста» настаивает, что работает независимо и не нарушала закон. В апреле ее активы уже арестовали, а теперь решение суда может фактически парализовать её деятельность.

Пользователи опасаются отключения серверов и потери доступа к своим аккаунтам. Судебное решение пока не вступило в силу, но последствия могут быть масштабными.