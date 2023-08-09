Мировому рынку игр предсказали рост на фоне резко возросшего спроса на консоли

Мировому рынку игр предсказали рост на фоне резко возросшего спроса на консолиВо второй половине 2023 года
Исследовательская компания Newzoo представила отчёт, согласно которому во втрой половине 2023 года мировой рынок игр вырастет на 2,6% и достигнет $187,7 млрд.
Причиной роста станет положительная динамика на рынке консолей: мировой спрос вырастет на 7,4%. В 2022 году продажи игр упали на 5%,но теперь наметилась тенденция к стабилизации и росту рынка.
На ситуацию в целом влияет Sony с планами реализовать порядка 25 млн консолей PlayStation 5. Это станет рекордом среди всех поколений PS. Главное для корпорации — устранить все проблемы логистики.
Аналитики считают, что «флагманом» игрового рынка станут мобильные игры, несмотря на то, что по правилам Google и Apple монетизировать их нельзя. Также эксперты уверены, что к концу 2023 года облачный гейминг сможет привлечь 43,1 млн платных пользователей.
«В 2023 году вышло много долгожданных игр, релиз которых был отложен, и ещё больше запланировано на вторую половину года, а предложение новых консолей наконец-то превысило спрос», — сообщил аналитик Newzoo Том Вийман.