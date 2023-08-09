Мировому рынку игр предсказали рост на фоне резко возросшего спроса на консоли

Причиной роста станет положительная динамика на рынке консолей: мировой спрос вырастет на 7,4%. В 2022 году продажи игр упали на 5%,но теперь наметилась тенденция к стабилизации и росту рынка.

На ситуацию в целом влияет Sony с планами реализовать порядка 25 млн консолей PlayStation 5. Это станет рекордом среди всех поколений PS. Главное для корпорации — устранить все проблемы логистики.

Аналитики считают, что «флагманом» игрового рынка станут мобильные игры, несмотря на то, что по правилам Google и Apple монетизировать их нельзя. Также эксперты уверены, что к концу 2023 года облачный гейминг сможет привлечь 43,1 млн платных пользователей.

«В 2023 году вышло много долгожданных игр, релиз которых был отложен, и ещё больше запланировано на вторую половину года, а предложение новых консолей наконец-то превысило спрос», — сообщил аналитик Newzoo Том Вийман.