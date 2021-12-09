Многопользовательская игра про средневековье стала временно бесплатной

Так, воспользоваться бесплатными выходными можно начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 12 декабря. Отметим, что в игре предусмотрена поддержка кроссплея между платформами.

Chivalry II представляет из себя многопользовательский слэшер от первого лица в стилистике средневековья. Геймерам предоставляется возможность участвовать в боях на мечах, с залпами горящих стрел и осадой замка. Причем воевать можно в компании еще 63 игроков. При создании боев разработчики вдохновлялись эпическими фильмами о Средневековье.

Опробовать компьютерную версию игры можно перейдя по этой ссылке.. На момент написания новости бесплатный доступ еще не был открыт, однако в течение сегодняшнего дня это случится.