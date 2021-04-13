Многопользовательская ролевая игра Final Fantasy XIV для PS станет временно бесплатной

Об этом сообщается в блоге PlayStation. Так, владельцы консолей PS 5 могут опробовать онлайн-игру благодаря пробной версии. В ней у игроков будет возможность сыграть в компанию A Realm Reborn, а также ее первое расширение Heavensward. Во время игры в пробную версию можно будет достичь 60 уровня.

Причем весь прогресс, который был получен во время игры в бесплатную версию, будет сохранен и доступен в полной версии. Она же, в свою очередь, будет доступна после окончания тестирования.