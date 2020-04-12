Многопользовательская ролевая игра Grim Dawn продается за 105 рублей

Действия в Grim Dawn разворачиваются в вымышленном мире Каирна после наступления Мрачного Рассвета. По словам самих разработчиков, загадочный мир игры напоминает а Викторианскую Эпоху. Как и в других ролевых играх, геймлей данного тайтла предполагает битву и сбор различных материалов, в числе которых доспехи, зелья, оружия и прочее.

Напомним, что в обычное время игра продается за 529 рублей, тогда как сегодня ее можно урвать с 80% скидкой, что делает стоимость игры равной 105 рублям. Однако стоит поторопиться, акция действует ограниченное количество времени.