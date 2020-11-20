Многопользовательский космический симулятор Elite Dangerous раздают бесплатно и навсегда

Elite Dangerous представляет из себя масштабный космический симулятор, в котором игроки могут путешествовать в открытом мире с соединенной галактикой, а также полностью воссозданным Млечным Путем в его настоящих галактических пропорциях. Отметим, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как сейчас ее можно установит абсолютно бесплатно. Для этого следует перейти по этой ссылке.