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Многопользовательский космический симулятор Elite Dangerous раздают бесплатно и навсегда
До 26 ноября
Epic Games в очередной раз дает игрокам возможность установить платные игры бесплатно. На этот раз компания запустила раздачу многопользовательского космического симулятора Elite Dangerous.
Elite Dangerous представляет из себя масштабный космический симулятор, в котором игроки могут путешествовать в открытом мире с соединенной галактикой, а также полностью воссозданным Млечным Путем в его настоящих галактических пропорциях. Отметим, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как сейчас ее можно установит абсолютно бесплатно. Для этого следует перейти по этой ссылке.
Помимо космического симулятора Epic Games предлагает бесплатно скачать инди-игру The World Next Door. В обычное время тайтл продается за 199 рублей. Бесплатная раздача продлится вплоть до 26 ноября.