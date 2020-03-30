Многопользовательский шутер Insurgency: Sandstorm стал временно бесплатным

Insurgency: Sandstorm представляет из себя многопользовательскую тактическую игру от первого лица. В игре геймеры могут поучаствовать в интенсивных боях со смертоносной баллистикой, штурмовыми машинами, а также хардкорной артиллерией.

Напомним, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как вплоть до 1 апреля в нее можно поиграть абсолютно бесплатно. Кроме того, в рамках акции на игру также наложена 50% скидка, которая снизила стоимость игры до 499 рублей.